Vatandaşlar Barış Pınarı Harekatı'na destek için camilerde buluştu

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan 'da camilerde Fetih Suresi okunarak dualar edildi.Erzurum'da vatandaşlar sabah namazında şanlı Türk ordusunun harekatta başarılı olması ve desteğini göstermek için Lalapaşa Camisi'nde buluştu.Fetih Suresi'nin ardından sabah namazı kılındı.Namazın ardından Erzurum İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, yaptığı duada, Türk ordusunun muzaffer olarak dönmelerini istediklerini belirterek, "Kur'anı Kerim'i ve Fetih Suresi'ni tilavet ettik. Yarabbi İslam'ın son bayraktarı aziz Türk milletimiz fitneyi engellemek, akan gözyaşlarını dindirmek için çıktığı bu harekatta onların yardımcısı ol. Sana yalvarıyoruz kahraman Mehmetçik'imizi muzaffer eyle." ifadelerini kullandı.ArdahanArdahan'da vatandaşlar sabaha namazında merkez camisinde buluştu ve Fetih Suresi okundu.Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Ardahan Müftüsü Remzi Pehlivan ve diğer yetkililer ile vatandaşlar sabah namazı öncesinde şanlı Türk ordusunun başarılı olması ve harekata destek amacıyla merkez camisinde buluştu.Sabah namazı öncesi Fetih Suresi okundu, dua edildi.Pehlivan, yaptığı duada, Mehmetçik'in başarıyla dönmesini dilediklerini belirterek, "Vatanımızın savunması için sınır ötesine harekat yapan Mehmetçik'imize güç kuvvet ihsan eyle. Onların muzaffer olmasını nasip eyle. Yarabbi hiç bir Mehmetçik'imize zarar gelmeden görevlerini ifa ederek istenilen sonucu elde edip ülkemize dönmelerini nasip eyle." ifadelerini kullandı.ErzincanErzincan'da harekata destek için kentteki 584 camide Fetih Suresi okunup dua edildi.Kızılay Camisi'nde okunan Fetih Suresinin ardından, İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin sabah namazının kıldırıp dua etti.Çetin, dün itibarıyla Türk ordusunun Suriye'deki fitne unsurlarını yok etmek, oradaki insanları huzura kavuşturmak ve birlik ve bütünlüklerini sağlamak için başlatılan harekata destek vermek amacıyla Fetih Suresi'nin okunduğunu söyledi.Türk ordusunun her zaman yanında olduklarını vurgulayan Çetin, şöyle konuştu:"Erzincan'da 584 camimiz var, buralarda da Fetih Sureleri okunmaya başlamıştır. Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşında olduğu gibi yine birlik bütünlük içerisinde bu badireleri atlatacağımıza inanıyoruz. Bizler ordumuzun, devletimizin ve milletimizin yanında dualarımızla olduğumuz gibi bunun dışında bizlere düşen her türlü görevi de yerine getirmeye hazırız."KarsKars'taki camilerde de vatandaşlar sabah namazında bir araya gelerek harekata destek vermek amacıyla Fetih Suresi'ni okuyarak dua etti.Vatandaşlardan Murat Adıgüzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah camilere gelerek askerlere dua ettiklerini söyledi.Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için her gün dua edeceklerini ifade eden Adıgüzel, "Allah bizim vatanımızı milletimizi korusun düşmanlara karşı güç versin. Biz hep dualarımızla ordumuzun yanında olacağız. Bu sabah camilere gelerek askerlerimiz için dua ediyoruz. Biz eğer rahat uyuyorsak burada rahatça namaz kılabiliyorsak onların sayesinde. Allah yardımcıları olsun, inşallah sağ salim gidip gelirler." diye konuştu.