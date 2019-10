Vatandaşlar Barış Pınarı Harekatı'na destek için camilerde buluştu - ERZİNCAN/

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan 'da camilerde Fetih Suresi okunarak dualar edildi.ErzincanErzincan'da harekata destek için kentteki 584 camide Fetih Suresi okunup dua edildi.Kızılay Camisi'nde okunan Fetih Suresinin ardından, İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin sabah namazının kıldırıp dua etti.Çetin, dün itibarıyla Türk ordusunun Suriye'deki fitne unsurlarını yok etmek, oradaki insanları huzura kavuşturmak ve birlik ve bütünlüklerini sağlamak için başlatılan harekata destek vermek amacıyla Fetih Suresi'nin okunduğunu söyledi.Türk ordusunun her zaman yanında olduklarını vurgulayan Çetin, şöyle konuştu:"Erzincan'da 584 camimiz var, buralarda da Fetih Sureleri okunmaya başlamıştır. Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşında olduğu gibi yine birlik bütünlük içerisinde bu badireleri atlatacağımıza inanıyoruz. Bizler ordumuzun, devletimizin ve milletimizin yanında dualarımızla olduğumuz gibi bunun dışında bizlere düşen her türlü görevi de yerine getirmeye hazırız."KarsKars'taki camilerde de vatandaşlar sabah namazında bir araya gelerek harekata destek vermek amacıyla Fetih Suresi'ni okuyarak dua etti.Vatandaşlardan Murat Adıgüzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah camilere gelerek askerlere dua ettiklerini söyledi.Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için her gün dua edeceklerini ifade eden Adıgüzel, "Allah bizim vatanımızı milletimizi korusun düşmanlara karşı güç versin. Biz hep dualarımızla ordumuzun yanında olacağız. Bu sabah camilere gelerek askerlerimiz için dua ediyoruz. Biz eğer rahat uyuyorsak burada rahatça namaz kılabiliyorsak onların sayesinde. Allah yardımcıları olsun, inşallah sağ salim gidip gelirler." diye konuştu.