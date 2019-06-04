Vatandaşlar bayram namazında Anadolu'nun ilk camisini doldurdu
HATAY - Hatay
'da vatandaşlar Ramazan Bayramı
namazını kılmak için Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar'ı doldurdu. Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar, Ramazan Bayramı namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı. Cami içerisine sığmayan cemaatin bir kısmı caminin iç ve dış avlularına serilen hasırlar ve seccadeler üzerinde namazlarını kıldı. Kılınan bayram namazı sonrası, hutbe okundu ve dualar edildi.Ramazan Bayramı namazının ardından vatandaşlar bayramlaştı.
Kaynak: İHA
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