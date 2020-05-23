Vatandaşlar bayram öncesi market alışverişi yaptı

Karabük'te, Ramazan Bayramı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar market alışverişi yaptı.

23.05.2020 17:50 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:55
Karabük'te, Ramazan Bayramı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar market alışverişi yaptı.
Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla 10.00-17.00 arasında hizmet veren market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerde de sabah saatlerinden bu yana yoğunluk oluştu.
Temel ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkan vatandaşlar da maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak alışverişlerini yaptı.
Market alışverişi yapan Serhat Çarpışan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs günlerinin tüm dünya için zor günler olduğunu söyledi.
Ramazan Bayramı'nın neşe getirdiğini belirten Çarpışan, "Ramazan ayını biraz buruk geçirdik. Evimizdeyiz. Yetkililerin belirlediği bütün önlemleri aldık. Ona göre davranıyoruz. Evimizden çıkmayacağız. Gerekli erzağımızı aldık. Bu akşam son iftarımızı yapacağız. Bayramı evimizde çocuklarımızla geçireceğiz. Ailemizin yanına gidemedik ama yapacak bir şey yok." dedi.
Öte yandan kentin birçok noktasında trafik polisleri de denetim gerçekleştirdi. Denetimde trafiğe çıkan araç sürücülerinin belgeleri kontrol edildi, sokağa çıkma yetkisi olmayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Vatandaşlar bayram öncesi market alışverişi yaptı

Kaynak: AA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Haber
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı Haber
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
AK Partili kadın kolları başkanının ’Kızmayın sakın’ diyerek Erdoğan’a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü Haber
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı Haber
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum Haber
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Haber
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Haberler››Güncel››Vatandaşlar bayram öncesi market alışverişi yaptı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:51: Ramazan Bayramı'na doğru - Haber 17:50: Antalya'da orman yangını çıktı (2) - Haber 17:50: Camilerde dezenfeksiyon çalışması başlatıldı - Haber 17:49: Yasağa rağmen, kumar oynayan 17 kişiye 74 bin TL ceza - Haber 17:49: Kocaeli'de çöp kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Haber 15:51: Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi - Haber 15:50: Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı - Magazin 15:39: Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL - Haber 12:10: Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti - Magazin 10:25: Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu - Haberler