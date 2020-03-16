Vatandaşlar belediyeye ateşi ölçülüp, elleri dezenfekte edilerek alınıyor
Vatandaşlar belediyeye ateşi ölçülüp, elleri dezenfekte edilerek alınıyor BALIKESİR'in Edremit ilçesinde belediye girişinde hizmet binasına gelen vatandaşların ateşleri ölçülüp, elleri dezenfeksiyon edildikten sonra hizmet binasına alınıyor.
16.03.2020 23:44 | Son Güncelleme: 16.03.2020 23:44
Vatandaşlar belediyeye ateşi ölçülüp, elleri dezenfekte edilerek alınıyorBALIKESİR'in Edremit ilçesinde belediye girişinde hizmet binasına gelen vatandaşların ateşleri ölçülüp, elleri dezenfeksiyon edildikten sonra hizmet binasına alınıyor.Edremit Belediyesi hizmet binasının her iki giriş kapısında konuşlandırılan belediye hemşireleri, gelen vatandaşların ateşlerini temassız ölçüm cihazı ile ölçüyor. Ateşi 38 derecenin üzerinde olan vatandaşlar sağlık ekibine yönlendirilerek gerekli kontrolleri yapılıyor. Giriş kapısının yanına konan dezenfeksiyon makinesi ile belediyeye gelen vatandaşlar elleri dezenfekte edilerek içeriye alınıyor. Özel kıyafetli ekipler ise belediye içerisinde sürekli dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.Edremit Belediyesi Sözcüsü Tayfun Canlı gazetecilere yaptığı açıklamada; şu ifadelere yer verdi: "Koronavirüs (Kovid 19) ülkemize de giriş yaptı. Konuyla ilgili sağlık bakanımız açıklama yaptı. Biz de Edremit Belediyesi olarak belediye başkanımız Sayın Selman Hasan Arslan'ın talimatıyla bu koronavirüse karşı hijyen çalışması başlattık. Belediyemizin bütün girişlerine dezenfektan maddeleri konuldu ve ilçemizdeki bütün resmi kurumları ve özel yerlerde ilaçlama yapılıyor. Bu konuda çalışmalarımızı hızlandırdık. Umarım bu konuyu bir an önce atlatmış oluruz. Hizmet binamızın girişinde vatandaşlarımızın ateşleri ölçülüyor. Gerekli görüldüğünde sağlık görevlilerine yönlendiriliyor. Edremit Belediyesi Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz bu konuda önemli çalışmalar yapıyor."
Canlı, Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan'ın da kendi talimatıyla ve katılımıyla başlanan kontrol uygulamasına herkesin tabi tutulduğunu söyledi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Edremit Belediyesi, Edremit, Güncel
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