Vatandaşlar Bolu Dağı'nda Durdu Karda Fotoğraf Çektirdi

30 Kasım 2018 Cuma 12:00



30 Kasım 2018 Cuma 12:00

DÜZCE(İHA) – Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağında sabah saatlerinde başlayan kar yağışı vatandaşların sevindirdi. Bazı vatandaşlar yol kenarında aracını park ederek karda fotoğraf çektirdi.Türkiye'nin bir çok yerini etkisi altına alan kar yağışı Bolu Dağında da sabah saatlerinde başladı. Kar yağışı karayollarının yoğun çalışması nedeniyle yolda etkili olmazken yol kenarları beyaz örtü ile kaplandı. Bolu Dağında kar ile karşılaşan bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarına çekerek karın tadını çıkardılar, hatıra fotoğrafı çektirdi.Kar yağışının başlaması ile polis ekipleri de yol güzergahında tedbirlerini arttırdı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne Bölge Trafik ekipleri Bolu Dağı'nda hem denetim yaptı hem de vatandaşları yağan kar yağışına karşı uyardı. Polisler sürücülere "Kar yağışı ve sis etkili oluyor. Lütfen dörtlü flaşörlerinizi yakın, yakın takipte bulunmayın, hızınızı azaltın" dediler. - DÜZCE