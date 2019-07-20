Vatandaşlar bu kavşaktan memnun

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçe merkezine bağlantı sağlayan ve İstanbul - Ankara güzergahındaki araç trafiğini taşıyan Köseköy Kavşağını bu yılın Şubat ayında hizmete sundu. Ulaşım ağını ciddi oranda rahatlatan battı-çıktı D-100'de kesintisiz ulaşım sağladı. Araç trafiğini rahatlatmasının yanı sıra yaya olarak da Kavşağı kullanan vatandaşların karşıdan karşıya geçişlerini güvenli hale getirdi. Güvenli ve rahat bir şekilde kavşağı kullanan vatandaşlar memnuniyetini dile getiriyor

"MÜKEMMEL OLDU"

Köseköy 10 yıldır oturduğunu ifade eden ve esnaflık yapan İsrafil Yarar, "Köseköy Kavşağı yapılmadan önce burası dört taraftan tıkanıyordu. Gerçekten kötü bir durum vardı. Kazalar oluyordu. Araçlar burada beş dakika, on dakika bekliyordu. Bu kavşağın yapılmasıyla birlikte gerçekten mükemmel oldu. emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

"KAVŞAK YAPILMADAN ÖNCE ÇOK SIKINTIMIZ VARDI"

8 yıldır Kocaeli'de yaşadığını belirten İnci Sargür (68) "Ben Kocaeli'ye Bursa'dan taşındım. Bu kavşak buraya yapılmadan önce çok sıkıntımız vardı. Kazalar oluyordu, ışık takibi yoktu, arabalar çok hızlı gidiyordu. Hakikaten çok sıkıntı yaşıyorduk. Sonra bu köprü yapıldı, şimdi çok rahatız. Işıklardan rahat bir şekilde geçebiliyoruz. Araçlarda alt taraftan rahat bir şekilde geçebiliyor" şeklinde konuştu.

TÜNEL 2 ÇARPI 2 ŞERİT

Köseköy Kavşağı, açıldığından bu yana TEM otoyolundan giriş-çıkış yapan ağır vasıta araçlarından kaynaklanan trafik yükünü ortadan kaldırdı. Kavşakla birlikte araçlar transit geçiş yaparak trafiğin rahatlamasını sağladı. Kavşaktaki yan yollar Sabancı Kavşağı yan yollarına bağlandı. Yan yollar dönüş şeritleriyle üç şerit oldu. Tünel içi ise 2 çarpı 2 şerit olarak yapıldı.

110 METRELİK BATTI -ÇIKTI

Proje kapsamında 110 metre kapalı tünel (dal-çık) 500 metre açık kısım yapıldı. Proje anayolu bin 300 metre olarak düzenlendi. Projede 2 bin 600 metre de kuzey güney yan yolları bulunuyor. Proje kapsamında 1 adet de yaya köprüsü yer alıyor. Kavşak çalışmasında 35 bin sıcak asfalt, 11 bin metrekare parke, 10 bin 500 metre de bordür kullanıldı.