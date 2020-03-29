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Vatandaşlar çağrıya uydu, sahiller ve piknik alanları boş kaldı

Balıkesir'in Edremit Körfezinde ve Kazdağları'nda vatandaşlar yayınlanan genelgelere ve çağrılara uydu.

29.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:06
Vatandaşlar çağrıya uydu, sahiller ve piknik alanları boş kaldı
Balıkesir 'in Edremit Körfezinde ve Kazdağları 'nda vatandaşlar yayınlanan genelgelere ve çağrılara uydu. Piknik alanları ve sahiller boş kaldı.

Balıkesir'in Edremit körfezindeki ilçelerde özellikle büyük şehirlerden seyahat kısıtlaması öncesi bir çok sahil ve piknik alanı vatandaşların yoğun ilgisini görmüştü. İçişleri Bakanlığının genelgesinden sonra ise sahil ve piknik yerleri adeta boş kaldı. Sahillerin ve piknik alanlarının boş görüntüleri vatandaşların genelgeye uygun davrandığını bir kez daha gösterdi. Az sayıda vatandaş ise genelgelere rağmen özellikle sahil şeritlerinde yasaklara uymamakta ısrar etmeye devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Kazdağları, Balıkesir, Edremit, Güncel

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