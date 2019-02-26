Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğum Gününü Kutladı

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Sanatçılar ve vatandaşlar, bugün 65 yaşına giren Türkiye Cumuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yaşını tebrik etti.Kısıklı'daki konutundan Atatürk Havalimanı'na gitmek üzere yola çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracını, evinin bulunduğu bölgedeki bir pastahanenin önünde, kendisini pasta ve çikolatayla bekleyen vatandaşları görünce durdurdu.Aracından inen Erdoğan, pasta ve çikolatadan basın mensupları ve korumalarına ikram etti.Burada bekleyen basın mensuplarına da açıklamalarda yapan Erdoğan, "Her canlı doğar, büyür, gelişir, ölür. Biz de her canlı gibi böyle bir süreci yaşadık. Yaşıyoruz ve gerek ilmi noktada gerekse siyasette attığımız adımlarla tüm milletimize, insanlığa hizmet etmenin gayreti içerisinde olduk. Şimdi de bu serüven böyle devam ederken, 65'i de yakaladık. Allah milletimize hizmet yolunda, ülkemize hizmet yolunda bizlere ömrü verdikçe biz de devam edeceğiz. Milletimizle beraber bu yolda olacağız. Hedefimiz de tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Yeter ki bir olalım, beraber olalım, iri olalım hep birlikte Türkiye olalım." ifadelerini kullandı.Sanatçılar da kutladıCumhurbaşkanı Erdoğan için aralarında Yavuz Bingöl, Emel Sayın, Orhan Gencebay, Hasan Kaçan'ın bulunduğu bazı sanatçılar, sürpriz bir doğum gününü kutlaması organize etti.Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ndeki kutlamanın ardından konukevinin önünde bekleyen gazetecilere açıklamada bulunan Emel Sayın, sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptıklarını söyledi. Küçük bir parti düzenlendiğini belirtene Sayın, "Çok samimi çok güzeldi. Ben dün akşam öğrendim. Hiç bilmiyordum böyle bir organizasyonu. Davet edildim daha doğrusu. Çok hoş oldu. Çok sevdiğim bazı arkadaşlarımla da karşılaşmış olduk ayrıca. Sayın Cumhurbaşkanımızı yolcu ettik mitingleri için, yola çıktılar. Kendilerine sağlıklı, hayırlı, sevdikleriyle birlikte uzun güzel ömürler diliyorum." diye konuştu.Ahmet Özhan ise 26 Şubat'ın Erdoğan'nın doğum günü olduğunu hatırlatarak, "Haber verdiler, beni de davet ettiler. Vatanımız, memleketimiz, devletimiz için böyle koşturan bir kişinin yeni yaşında onunla beraber olmak, iyi dileklerimizi iletmek bizim için de çok hoş oldu. Kendisi için de yeni bir enerji oldu. Nice nice yeni yaşlar diliyoruz. Hayırlı hizmetlerinin devamını diliyoruz. " ifadelerini kullandı.