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Vatandaşlar çupra ve levrek ilgi gösterdi

Zonguldak'ta av yasağının başlamasıyla birlikte Zonguldak'ta vatandaşlar çupra ve levrek'e rağbet gösterdi.

Vatandaşlar çupra ve levrek ilgi gösterdi
08.05.2020 15:02 | Son Güncelleme: 08.05.2020 16:13
Zonguldak'ta av yasağının başlamasıyla birlikte Zonguldak'ta vatandaşlar çupra ve levrek'e rağbet gösterdi.

15 Nisan'da başlayan av yasağı nedeniyle yaz balıkçılığı başladı. Zonguldak'ta da tezgahlarda İstavrit, Çupra, Levrek, Somon ve Norviç uskumru yer aldı. Vatandaşların en çok rağbet gösterdiği balık türü ise Çupra ve Levrek oldu. Av yasağının sona ermesiyle birlikte balık çeşitlerinin de azaldığını ifade eden Balıkçı Kemal Özçep, "15 Nisan başlayan av yasağı nedeniyle yaz balıkçılığı başladı. Şuan tezgahlarımızda İstavrit, Çupra, Levrek, Somon ve Norviç uskumru var. Vatandaşlarımız en çok Çupra ve Levrek'e ilgi gösteriyor. Biz yaz kış tezgahımızı açıyoruz. Vatandaşımızın balık ihtiyacı karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz"dedi. Tezgahlarda yer alan balık fiyatları şu şekilde; İstavrit 35 TL, Çupra 10 TL, Levrek 10 TL, Somon 40 TL, Norveç uskumru 15 TL'den alıcı buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Güncel, Haber

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