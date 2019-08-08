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Vatandaşlar depreme ilaç alırken eczanede yakalandı...O anlar kamerada

Vatandaşlar depreme ilaç alırken eczanede yakalandı.

08.08.2019 17:47
Vatandaşlar depreme ilaç alırken eczanede yakalandı...O anlar kamerada
Vatandaşlar depreme ilaç alırken eczanede yakalandı... O anlar kamerada
Depremden kaçış anı kameralara yansıdı
Vatandaşlar depreme ilaç alırken eczanede yakalandı
Ayağı sakat olan bir vatandaş kol değneğinden destek alarak kendini dışarıya attı
AFYONKARAHİSAR - Merkez üssü Denizli olan 5.7 şiddetindeki deprem Afyonkarahisar'da da hissedildi. Vatandaşların deprem esnasındaki kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Denizli'de 14: 19 civarında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Merkez üssü Denizli Bozkurt olan deprem Afyonkarahisar merkez ve ilçelerinde şiddetli bir şekilde hissedildi. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde deprem esnasında eczanede bulunan vatandaşların kaçmaları güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem esnasında eczaneden alışveriş yapan vatandaşlar ellerindeki ilaçları bırakarak dışarıya kaçtı. Depremin şiddetinden eczanenin raflarındaki ilaçlar da yerlere düştü. Eczaneden ilaç almaya gelen ve ayağı sakat olan bir vatandaş ise kol değneğinden destek alarak kendini dışarıya attı.

Denizli, Afyon, Genel

Kaynak: İHA

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