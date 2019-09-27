Vatandaşlar depremi önceden tespit etmek için çatal kaşıkla önlem aldı

İstanbul'da dün saat 14.00 sularında 5.8 büyüklüğünde 15 ilçede deprem meydana geldi. Deprem sonrası sokaklara akın eden vatandaşlar büyük bir endişe yaşadı. Art arda meydana gelen artçı sarsıntılarla birlikte vatandaşlar olası bir deprem için hazırlıklara başladı.

İSTANBULLULARDAN DEPREM TEDBİRLERİ

Uzmanların da olası büyük İstanbul depreminin yakında olacağı açıklamalarıyla birlikte tedirgin olan İstanbullular, deprem tespiti için ev yapımı aletler yaptı. Depremi anında tespit etmek için önlem alan kimi vatandaşlar lambalara çatal kaşık bağladı kimi vatandaşlar da maşayla önlem aldı.

NE OLMUŞTU

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yarattı. AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu. İstanbul, Bursa, Kocaeli'de okullar bugün için tatil edildi. Silivri'nin 21.68 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilirken, Kocaeli'de de hissedildi. Depremin ardından, en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 28 artçı meydana geldi.

İşte sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar;