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Vatandaşlar depremzedeler için yardımlarda bulunuyor

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında Adıyamanlı vatandaşlar depremzedeler için yardımlarda bulunmaya başladı.

28.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 28.01.2020 16:09Vatandaşlar depremzedeler için yardımlarda bulunuyor
'da meydana gelen deprem sonrasında Adıyamanlı vatandaşlar depremzedeler için yardımlarda bulunmaya başladı.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrasında Adıyamanlı vatandaşlar, depremzedeler için Demokrasi Parkında bulunan İHH standına getirdikleri yardımları bıraktı. Battaniye, kıyafet, yorgan, çocuk bezi, halı, kilim, gıda malzemeleri gibi yardımlar getiren vatandaşlar yardımların depremzedelere ulaştırılmasını istedi. Gelen yardımların çoğunun İHH depolarına götürüldüğünü ve burada da yapılacak olan paketlemeler sonrasında kamyonlara yüklenerek deprem bölgesine götürüleceği öğrenildi. Şuana Kadar yaklaşık 1 kamyon yardımın toplandığını belirten yetkililer, kısa süre içerisinde yardımların depremzedelere ulaştırılacağını söyledi. İHH yetkilileri aynı zamanda depremin olduğu gece, İHH Adıyaman Şubesinde görevli arama ve kurtarma timlerinin deprem bölgesine gittiğini ve aynı zamanda depremin yaşandığı gece İHH Adıyaman Şubesinde bulunan bin adet battaniyenin de götürülerek buradaki depremzedelere dağıtıldığı belirtildi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Elazığ, Deprem, İHH, Güncel

Kaynak: İHA

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