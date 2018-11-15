Vatandaşlar Diyabet Hakkında Bilgilendirildi

Kırklareli
Devlet Hastanesinde kurulan stantta vatandaşlara diyabet hastalığı hakkında bilgi verildi.
Diyabet hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için açılan stantta, parmaktan şeker ölçümü, diyabet hakkında broşür dağıtımı yapıldı.
Diyabet Hemşiresi Hülya Doğan, burada yaptığı konuşmada, günümüzde 425 milyondan fazla insan diyabetle yaşamakta olduğunu ve bunların çoğunun ise Tip 2 diyabetli bireyler olduğunu kaydetti.
Düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine değinen Doğan, Diyabetle yaşayan 2 kişiden 1'inin hastalığının farkında olmadığını aktaran Doğan, "Diyabetin komplikasyonlarını önlemek ve sağlıklı sonuçlara ulaşmak için erken tanı ve tedavi önemlidir. Tüm aileler diyabet hastalığından potansiyel olarak etkilenmektedir ve bu nedenle her tür diyabet için belirti, semptom ve risk faktörleri hakkında farkındalık erken teşhis etmede hayati öneme sahiptir." diye konuştu.
Kırklareli
15 Kasım 2018 Perşembe 09:52