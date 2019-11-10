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Vatandaşlar Dolmabahçe Sarayı'na akın etti

Vatandaşlar Dolmabahçe Sarayı'na akın ettiİSTANBUL - Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı.

10.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:49
Vatandaşlar Dolmabahçe Sarayı'na akın etti
İSTANBUL - Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı. Törenden sonra odaya girmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ziyaretçiler arasındaki 2 aylık Erdem bebek ise görenleri tebessüm ettirdi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Türkiye'nin birçok noktasında gerçekleştirilen etkinlikler ve saygı duruşlarıyla anıldı. Saatler tam 09.05'i gösterdiğinde ise adeta hayat tüm yurtta durdu. Çok sayıda vatandaş, elinde bayraklarıyla anma töreni için Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na geldi. Saatler 09.05'i gösterdiğinde Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda bulunan odasında tören düzenlendi.
Vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu
Törenin ardından Atatürk'ün 81 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'na girmek isteyen binlerce vatandaş saraya akın etti. Odayı ziyaret eden vatandaşlar, ellerindeki çiçekleri Atatürk'ün yatağına bıraktı. Odayı görmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle sarayın dışında uzun kuyruklar oluştu. Dolmabahçe Saat Kulesinin önünde ise içeriye girmek isteyen vatandaşlar nedeniyle yoğunluk meydana geldi.
2 aylık Erdem bebekte Atanın huzurunda
Öte yandan yoğun kabalalık nedeniyle saatlerce bekleyen vatandaşların arasında 2 aylık bebeği Erdem ile gelen Sevil ise odayı görebilmek için kuyruğa girdi. Bebeğiyle ilk kez saraya gelen Sevil, "Burada olmaktan çok mutluyum. O da Atatürk'ün izinde yürüyecek. İnşallah gelecek çok daha güzel olacak. İlk kez geliyor henüz 2 aylık, birazdan atanın huzuruna girecek. Ben her yıl geliyorum, içeriye giremesem bile kapıda onu anıp gitmek istiyorum" dedi.
"Atatürk kalbimizde, onun için buraya geldik"
Dolmabahçe Sarayına gelen başka bir vatandaş da, "Çok büyük bir sevgi, büyük bir aşk, Atatürk kalbimizde hiçbir şey silemeyecek kadar büyük bir sevgi. Ayaklarım ağrıdığı halde koşa koşa geldim" ifadelerini kullanırken, bir kız öğrenci ise, "Atatürk kalbimizde, onun için buraya geldik" dedi.
Vatandaşlar Dolmabahçe Sarayı'na akın etti

Mustafa Kemal Atatürk, Dolmabahçe Sarayı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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