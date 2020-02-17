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Vatandaşlar "Dünya Kediler Günü"nde Miyav Park'ı ziyaret etti

Mersin'de, sokak kedilerinin barınıp beslenebilmesi, aynı zamanda oyun oynayabilmesi için tasarlanan Miyav Park, "Dünya Kediler Günü" dolayısıyla vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

17.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:33
'de, sokak kedilerinin barınıp beslenebilmesi, aynı zamanda oyun oynayabilmesi için tasarlanan Miyav Park, "Dünya Kediler Günü" dolayısıyla vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesince 2017'de açılan Miyav Park, oyun parkurları ve uyku evleriyle kediler için güvenli ve konforlu bir alan sunuyor.
Özel olarak tasarlanan oyun alanlarındaki sevimli halleriyle dikkati çeken kediler, Dünya Kediler Günü'ne özel gelen ziyaretçilerini ağırladı. Parka gelen vatandaşlar, burada bulunan mamalarla kedileri besledi.
Bir süre kedilerle vakit geçiren vatandaşlar, çektikleri fotoğraflarla Dünya Kediler Günü'nü kutladı.
Vatandaşlar

Mersin, Güncel

Kaynak: AA


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