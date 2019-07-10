10.07.2019 11:54
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Vatandaşlar etkili olabilecek yağışlar için uyarıldı

Vatandaşlar etkili olabilecek yağışlar için uyarıldı

Karabük Valiliği tarafından Karabük çevresinde etkili olacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar için vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Karabük Valiliği tarafından Karabük çevresinde etkili olacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar için vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Yazılı olarak yapılan açıklamada, "Yurdumuzun bugünden (10 Temmuz Çarşamba) itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 11 Temmuz Perşembe ve 12 Temmuz Cuma günü İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Kırıkkale, Çankırı) ile Batı Karadeniz'de görülmesi bekleniyor. Tahmin edilen yağışların 11 Temmuz Perşembe günü Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük illerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel, ani sel, su baskınları, dolu şeklinde yağış, yıldırım düşmesi, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşum risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 11 Temmuz Perşembe gününden itibaren hafta sonuna kadar bölge genelinde hissedilir derecede (5 - 9 derece) azalacağı tahmin ediliyor" denildi. - KARABÜK
Kaynak: İHA
Karabük Valiliği, Karabük, Güncel

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