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Vatandaşlar evde kaldı otoparklar boşaldı

Eskişehir'de Korona virüs (Covid-19) dolayısıyla birçok vatandaş açık ve kapalı otoparklarda aylık otopark aboneliklerini iptal ederken, otoparkların boş kaldığı gözlendi.

07.04.2020 13:39 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:39
Vatandaşlar evde kaldı otoparklar boşaldı
Eskişehir 'de Korona virüs (Covid-19) dolayısıyla birçok vatandaş açık ve kapalı otoparklarda aylık otopark aboneliklerini iptal ederken, otoparkların boş kaldığı gözlendi.

Eskişehir'de şehir içerisinde yer alan açık ve kapalı otoparklar, salgın nedeniyle boş kaldı. Korona virüs sebebiyle birçok sektör olumsuz yönde etkilenirken, otoparklar da bu kervana katıldı. Kentte çoğu zaman vatandaşların araçlarını koyacak park yeri bulmakta zorlandıkları otoparklar şimdilerde adeta sinek avlıyor. Aylık otopark aboneliği bulunan kişilerin aboneliklerini askıya aldıkları öğrenilirken; belediyelerin, özel kurum-kuruluşların ve alışveriş merkezlerinin otoparkların abonelik sayılarında büyük oranda düşüş olduğu belirtildi. Eski günlerini mumla arayan otoparkçılar ise sektörün bir an önce düzelmesini bekliyor. Öte yandan bazı otoparkların kapalı olduğu görüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, Güncel
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