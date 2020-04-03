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Vatandaşlar evlerine çekildi, yaban keçileri parka indi

TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkmayınca, boşalan parklarda yaban keçilerinin gezdikleri görüldü.

03.04.2020 15:41 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:41
Vatandaşlar evlerine çekildi, yaban keçileri parka indi

TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkmayınca, boşalan parklarda yaban keçilerinin gezdikleri görüldü.

Çemişgezek ilçesinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle 'Evde kal' çağrıları etkili oldu. Koruma altında bulunan ve avlanmaları yasak olan yaban keçileri, insanların evlerine çekilmesini fırsat bilerek, ilçe merkezine indi. Keçiler, sürü halinde Gürsel Erol Parkı'nda görüntülendi.Keçileri görüntüleyen ilçe sakinlerinden Ozan Yıldırım (35), yaban keçilerinin daha önce de ilçe merkezine geldiğini, ancak ilk kez sürü halinde görüldüklerini söyledi. Yıldırım, "Koronavirüs nedeniyle evden çıkmıyoruz. Pencereden dışarıya bakınca Gürsel Erol Parkı'nda onlarca dağ keçisini gördüm. Cep telefonu kamerasıyla kaydettim. Yaban keçileri parkta gezdikleri sırada evlerinin pencere ve balkonunda çıkan insanları fark ettikten sonra ayrıldılar. Akşam saatlerinde parka tekrar gelerek, çimen yiyerek beslendiler" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Çemişgezek, Yaban, Güncel
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