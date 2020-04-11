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Vatandaşlar fırınlara akın etti

Vatandaşlar fırınlara akın etti Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı gelmesi ile birlikte, vatandaşlar fırınlara akın etti.

11.04.2020 00:13 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:15
Vatandaşlar fırınlara akın etti
İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı gelmesi ile birlikte, vatandaşlar fırınlara akın etti.
İçişleri Bakanlığından yeni yayınlanan genelgede, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta bu gece saat 24.00'den başlayıp 12 Nisan saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından vatandaşlar market ve fırınlara yöneldi. Fırın ve marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların sosyal mesafeye çok dikkat etmediği gözlemlenirken, araç trafiğinde de yoğunluk oluştu. Vatandaşlar fırınlara akın etti

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Ekonomi
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