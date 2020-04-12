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Vatandaşlar gazeteleri evlerinde okudu

Sakarya'da yayınlanan yerel gazetelerden Yenigün Gazetesi sokağa çıkma yasağının gelmesiyle birlikte gazeteyi ücretsiz olarak vatandaşlara ulaştırarak bir ilke imza attı.

12.04.2020 17:49 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:49
Vatandaşlar gazeteleri evlerinde okudu
Sakarya 'da yayınlanan yerel gazetelerden Yenigün Gazetesi sokağa çıkma yasağının gelmesiyle birlikte gazeteyi ücretsiz olarak vatandaşlara ulaştırarak bir ilke imza attı.

Sakarya'da günlük yayınlanan Yenigün Gazetesi, İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından şehrin nabzını tutarak ikinci baskı ile 5 bin gazete baskısı yaptı. Gazete dağıtım firmasının yanı sıra bayilerinde kapalı olması üzerine birinci ve ikinci baskılarından oluşan gazeteleri gün boyu 'konum atan okurları' ile birlikte sokak sokak gezerek vatandaşlara ücretsiz olarak gazete dağıttı. Gazetenin Genel Yayın Müdürü Müjdat Çetin, korona virüs kapsamında alınan önlemlerin yerinde olduğunu belirterek, "Bizim ilk günden beri çağrımız 'Evde Kal Sakarya' idi. Sokağa çıkma yasağı sonrası yaşanan panik anı ile birlikte ekibimizi gazetemizde toplayarak hemen bu gelişmeleri de içeren 5 bin adet ikinci bir baskı yaptık. ve birinci baskımız ile ikinci baskı gazetemizi korona virüs salgınını önleme adına evlerine kapanan Sakaryalılara ulaştırdık. Bu salgını önleme adına evde kalmak gerekiyor. Mecbur olmadıkça kimse evden çıkmamalı. Sizler evde kalın, bizler sizler için görevdeyiz diyerek tüm gelişmeleri sunduk" diye konuştu.

Gazetenin evlerine kadar gelmesine şaşırdıklarını belirten vatandaşlar ise, "Gerçekten şaşırdık. Hele ki konum attığımızda gelme sandık ama bir de baktık dağıtım ekibi kapımızda. Çok memnun kaldık" dediler. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Sakarya, Güncel
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