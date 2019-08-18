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Vatandaşlar gece gündüz demeden Cumhuriyet Parkı'na gidiyor

Odunpazarı Belediyesi tarafından Gökmeydan Mahallesi'nde vatandaşların hizmetine sunulan Cumhuriyet Parkı, günün her saati dolup taşıyor.

18.08.2019 14:16 Vatandaşlar gece gündüz demeden Cumhuriyet Parkı'na gidiyor
Odunpazarı Belediyesi tarafından Gökmeydan Mahallesi'nde vatandaşların hizmetine sunulan Cumhuriyet Parkı, günün her saati dolup taşıyor.

Metin Yurdanur tarafından yapılan Cumhuriyet Anıtı, müzikli, animasyonlu gösteri havuzu, oyun alanları, spor alanı, koşu yolu, oturma alanları, amfi ve çayhanelerin yer aldığı Cumhuriyet Parkı'na mahalle sakinleri gece ve gündüz yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle akşam saatlerinde Cumhuriyet Parkı'na gelen vatandaşlar animasyonlu ve müzikli gösteri havuzunun da tadını çıkarıyor. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Cumhuriyet Parkı, Cumhuriyet Anıtı, Gökmeydan, Yaşam

Kaynak: İHA

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