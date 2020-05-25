Vatandaşlar görev başındaki polislere tatlı ve sarma ikram etti - SİVAS

Sivas'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında görev başında olan polislere tatlı, sarma, çay ve bayram şekeri ikram ederek bayramlarını kutladı.

25.05.2020 19:38 | Son Güncelleme: 25.05.2020 19:42
Sivas'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında görev başında olan polislere tatlı, sarma, çay ve bayram şekeri ikram ederek bayramlarını kutladı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Sivas'ta, soğuk havaya rağmen polis ekipleri fedakarca görevlerini yerine getiriyor.
Kentin birçok cadde ve sokağında denetim yapan polisler, durdurdukları tüm araçlarda vatandaşların izin belgesi ve kimliklerini kontrol ediyor.
Birçok mahallede vatandaşlar, tatlı, sarma, çay ve bayram şekeri ikramında bulundukları polislerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Sosyal medyada yiyeceklerin yanına bırakılan duygusal notlarla paylaşılan görüntüler de büyük beğeni topladı.
Sivas Valisi Salih Ayhan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayat dururken, her şey dururken Sivas'ta durmayan tek şey vatandaşlarımızın kadirşinaslığı, yardımseverliği ve yüreği. Görevleri başındaki güvenlik güçlerimizi sıcak çaydan, bayram sarmasından, özenle yapılmış tatlılardan ve bayram şekerinden mahrum etmeyen hemşehrilerimize teşekkürler." ifadelerini kullandı. Vatandaşlar görev başındaki polislere tatlı ve sarma ikram etti - SİVAS

Kaynak: AA

Etiketler: Polis, Sivas, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl’de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi Haber
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı’ya resti çekti: Daha da izlemem Haber
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye’de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı? Haber
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı?
Mayoyla parka giden Serel Yereli’nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Haber
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı ’harçlık’ diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı Haber
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı "harçlık" diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı
Temel Karamollaoğlu’nun ’Demokrasi’ çıkışı akıllara Aysun Kayacı’yı getirdi Haber
Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Instagram’da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal’la olan konuşmaları duyuldu Haber
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Haberler››Güncel››Vatandaşlar görev başındaki polislere tatlı ve sarma ikram etti - SİVAS - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:39: İsrail polisi Doğu Kudüs'te Filistinli bir genci yaraladı - Haber 19:37: Sivas'ta rekor soğuk - Haber 19:37: Kırşehir'de kaybolan yaşlı kadın bitkin halde bulundu - Haber 19:36: 1 ay önce korona virüsten oğlunu kaybeden yaşlı kadına doğum günü sürprizi - Haber 19:35: Hızarla elini kesen kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı - Haber 18:35: Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı? - Haber 17:41: Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar - Haber 17:08: Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi - Haber 16:05: Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü - Magazin 15:25: Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem - Magazin