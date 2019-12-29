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Vatandaşlar hafta sonu karın keyfini yaşadı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yüksek kesimlerdeki kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar yılın son haftasını aileleriyle kar topu oynayarak geçirdi.

29.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:17 Vatandaşlar hafta sonu karın keyfini yaşadı
'ün ilçesinde yüksek kesimlerdeki kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar yılın son haftasını aileleriyle kar topu oynayarak geçirdi.

Safranbolu- Karayolu bin 30 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Sonbahar boyunca renk cümbüşünün yaşandığı ormanlar kışın gelmesiyle beyaz örtüye büründü. Eşsiz manzaranın tadını çıkarmak isteyen vatandaşların vazgeçilmezi olan Ahmetusta Geçidi hafta sonunda vatandaşların akınına uğradı. Kimi vatandaşlar arkadaşları ile gelerek kahvaltı yaparken kimi aileler çocukları ile kartopu savaşı yaptı.

1030 rakımlı geçitte eşi ve çocukları ile kar topu savaşı yapan Hüseyin Semerci çocuklarının kaç senedir kara hasret olduğunu belirterek, "Doğru düzgün Karabük'ümüze kar yağmıyor. Safranbolu'muza kar yağmıyor. Hafta sonu bir değişiklik olsun dedik. Gidip kar topu oynayalım bunun tadını çıkartalım. Çıktık geldik. Gayet güzel bir ortam temiz hava. Şehrin stresinden uzak. Kafa dinlemeye geldik" dedi.

Tatil amacıyla İstanbul'dan memleketi Amasra'ya gelen Serkan Duran da yılbaşını değerlendirmek için tatile geldiğini ifade ederek, "Burada kar yağdığını duyduk. İstanbul'da kara hasret olduğumuz için buraya geldik. Tatilimizi değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Eşsiz manzaranın tadını arkadaşları ile kahvaltı yaparak çıkaran Koray Topuz, ise şunları söyledi: "Yılın son pazarında arkadaşlarımızla ve sevdiklerimizle güzel bir hafta sonu geçirmek için buraya geldik. Bu doğal güzelliklerden olabildiğince faydalanmak istiyoruz." - KARABÜK

Safranbolu, Karabük, Bartın, Güncel

Kaynak: İHA

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