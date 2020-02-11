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Vatandaşlar işlemlerini tek çatı altında yapabilecek

Eyyübiye Belediyesi'nin yeni hizmet binası giden vatandaşlar bütün işlemlerini tek çatı altında gerçekleştiriyor.

11.02.2020 10:28 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:28Vatandaşlar işlemlerini tek çatı altında yapabilecek
Belediyesi'nin yeni hizmet binası giden vatandaşlar bütün işlemlerini tek çatı altında gerçekleştiriyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla dağınık halde olan ve belediyeye kira problemleri nedeniyle yük olan birimler tek çatı altında yeni hizmet binasında toplandı. Faaliyet giren yeni hizmet binasına gelen ve tüm işlemleri tek çatı altında yapan vatandaşlar memnuniyeti dile getirdi. Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yan tarafında hizmete giren Eyyübiye Belediyesi Geçici Hizmet Binası ile vatandaşlar artık tüm birimlere, tek çatı altında ulaşabiliyor.

Hizmet binasının faaliyete geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Mehmet Kuş, Şanlıurfa, Eyyübiye, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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