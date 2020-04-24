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Vatandaşlar İstiklal Marşı'nı balkonlardan coşkuyla okudu - Sarıkamış

Balkonlarında bekleyen vatandaşlar Saygı duruşunda bulunulması İstiklal Marşının okunması Marşların okunması -TOKİ Site Müdürü Erhan Bulut'un konuşması Çocukların ellerinde Türk bayrakları ile marşlara eşlik etmesi Havi fişek gösterisi Kars'ta da İstiklal Marşı'nı balkonlarda okuduktan...

24.04.2020 00:48 | Son Güncelleme: 24.04.2020 00:50
Balkonlarında bekleyen vatandaşlar
Saygı duruşunda bulunulması
İstiklal Marşının okunması
Marşların okunması
-TOKİ Site Müdürü Erhan Bulut'un konuşması
Çocukların ellerinde Türk bayrakları ile marşlara eşlik etmesi
Havi fişek gösterisi Kars'ta da İstiklal Marşı'nı balkonlarda okuduktan sonra Faikbey Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar polis ve jandarmanın öncülüğünde Türk bayraklarıyla konvoy yaptı.
Arpaçay ilçesinde okunan İstiklal Marşı'ndan sonra havai fişek gösterisi düzenledi.
Sarıkamış ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerin balkonlarından yapılan kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.
İlçe girişindeki TOKİ Konutları'nda yaşayan vatandaşlar, evlerinin balkonlarından Türk Bayrakları ile saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra havai fişek gösterisi yapılarak marşlar okundu.
TOKİ Site Müdürü Erhan Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sene farklı şekilde kutlama yaptıklarını belirterek, "Şehitler diyarından yüce Meclise selam olsun. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu güzel günde 100. yılda daha görkemli, daha güzel kutlamak isterdik ama ülkemizin ve dünyanın yaşamış olduğu bu süreçte TOKİ olarak böyle gerçekleştirdik." dedi. Vatandaşlar İstiklal Marşı’nı balkonlardan coşkuyla okudu - Sarıkamış

Kaynak: AA

Etiketler: Erhan Bulut, Güncel , Haber
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