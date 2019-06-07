Vatandaşlar kamyonetin çarptığı yaşlı adam için seferber oldu
SAMSUN - Samsun
'da, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, kamyonetin çarpması sonucu yaralanırken yaralı şahsın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kaza, İlkadım
ilçesi Cumhuriyet Meydanı
dış kavşak Atatürk Bulvarı
üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan Ahmet Palur'a (81), Saffet Tiryaki idaresindeki 55 AIL 80 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan ve başından yaralanan Palur'un imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Vatandaşların ilk yardımını yaptığı yaralı şahıs ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Bayram ziyaretine gelmiş Polis
ekiplerinin ifadesini almak üzere polis merkezine götürdüğü sürücü Saffet Tiryaki ise yaralı şahsın kırmızı ışıkta yoldan geçtiğini öne sürdü. Amasya
'nın Taşova
ilçesinde yaşadığı öğrenilen yaralı şahsın Ramazan Bayramı
dolayısıyla Samsun'a çocuklarının yanına geldiği ve Amasya'ya geri gittiği sırada kaza geçirdiği belirtildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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