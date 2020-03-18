Vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalandı
Vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalandı Düzce'de yağan kar vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
18.03.2020 19:29 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:32
Vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalandı
DÜZCE - Düzce'de yağan kar vatandaşları hazırlıksız yakaladı.Düzce şehir merkezi ve yüksek kesimlere yağan kar yağışı yaklaşık 2 saat sürerken hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmaktan kurtulamadı. Bazı vatandaşlar ise Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları çerçevesinde yanlarında taşıdıkları şemsiyelerle yağan kardan korunmaya çalıştı.Meteorolojinin yaptığı uyarıda, "Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Kastamonu, Karabük ile Zonguldak, Bartın, Sinop ve Düzce illerinin yüksek kesimlerinde) yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışı (5-20 cm) bekleniyor. Kuvvetli kar yağışı ile birlikte buzlanma ve don olayı da beklendiğinden başta sürücülerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz ediyor" ifadelerine yer verildi.
DÜZCE - Düzce'de yağan kar vatandaşları hazırlıksız yakaladı.Düzce şehir merkezi ve yüksek kesimlere yağan kar yağışı yaklaşık 2 saat sürerken hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmaktan kurtulamadı. Bazı vatandaşlar ise Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları çerçevesinde yanlarında taşıdıkları şemsiyelerle yağan kardan korunmaya çalıştı.Meteorolojinin yaptığı uyarıda, "Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Kastamonu, Karabük ile Zonguldak, Bartın, Sinop ve Düzce illerinin yüksek kesimlerinde) yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışı (5-20 cm) bekleniyor. Kuvvetli kar yağışı ile birlikte buzlanma ve don olayı da beklendiğinden başta sürücülerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz ediyor" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalandı
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