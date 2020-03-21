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Vatandaşlar korona virüs uyarısını dikkate almayıp sahile akın etti

Hatay'da vatandaşlar korona virüs salgını uyarılarını dikkate almadan Samandağ ilçesindeki dünyanın en uzun sahillerinden olan Çevlik Sahili'ne akın etti.

21.03.2020 18:28 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:29
Vatandaşlar korona virüs uyarısını dikkate almayıp sahile akın etti
Hatay 'da vatandaşlar korona virüs salgını uyarılarını dikkate almadan Samandağ ilçesindeki dünyanın en uzun sahillerinden olan Çevlik Sahili'ne akın etti. Burada mangal yakıp piknik yapan vatandaşlar sosyal mesafeye dikkat etmeden vakit geçirdi.

Hatay'da güzel havayı gören vatandaşlar korona virüs salgını uyarılarını dikkate almayıp sahile akın etti. Çocuklarıyla gezmeye gelenlerin yürüyüş yaptıkları ve sosyal mesafe uyarısına uymadıkları görüldü. Sahilde mangal yapanlar da dikkat çekti. Gezmeye gelen insanların sosyal mesafeyi de korumadıkları görüldü. Çevlik Sahili'nde işletme sahibi olan Kerem Dobriç, "Ciddi bir salgın var ama kimse bunu ciddiye almıyor. Hatay'ın gençlerin çoğu yurt dışında ve şuanda çoğu buraya geliyor. Yaşlılarımızı evde tutalım. Sahile gelerek bana hiç bulaşmayacakmış gibi düşüncelere kapılmayın" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

Etiketler : Samandağ, Hatay, Yaşam

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