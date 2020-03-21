Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Vatandaşlar korona virüs uyarısını dikkate almayıp sahile akın etti - Haberler

Vatandaşlar korona virüs uyarısını dikkate almayıp sahile akın etti

Vatandaşlar korona virüs uyarısını dikkate almayıp sahile akın etti Hatay'da vatandaşlar korona virüs salgını uyarılarını dikkate almadan Samandağ ilçesindeki dünyanın en uzun sahillerinden olan Çevlik Sahili'ne akın etti.

21.03.2020 18:51 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:53
Vatandaşlar korona virüs uyarısını dikkate almayıp sahile akın etti
HATAY - Hatay 'da vatandaşlar korona virüs salgını uyarılarını dikkate almadan Samandağ ilçesindeki dünyanın en uzun sahillerinden olan Çevlik Sahili'ne akın etti. Burada mangal yakıp piknik yapan vatandaşlar sosyal mesafeye dikkat etmeden vakit geçirdi.
Hatay'da güzel havayı gören vatandaşlar korona virüs salgını uyarılarını dikkate almayıp sahile akın etti. Çocuklarıyla gezmeye gelenlerin yürüyüş yaptıkları ve sosyal mesafe uyarısına uymadıkları görüldü. Sahilde mangal yapanlar da dikkat çekti. Gezmeye gelen insanların sosyal mesafeyi de korumadıkları görüldü. Çevlik Sahili'nde işletme sahibi olan Kerem Dobriç, "Ciddi bir salgın var ama kimse bunu ciddiye almıyor. Hatay'ın gençlerin çoğu yurt dışında ve şuanda çoğu buraya geliyor. Yaşlılarımızı evde tutalım. Sahile gelerek bana hiç bulaşmayacakmış gibi düşüncelere kapılmayın" dedi. Vatandaşlar korona virüs uyarısını dikkate almayıp sahile akın etti

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Vatandaşlar korona virüs uyarısını dikkate almayıp sahile akın etti
Etiketler : Samandağ, Hatay, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Ankara’nın ardından bir büyükşehirden daha 65 yaş üstü kararı geldi Haberler
Ankara'nın ardından bir büyükşehirden daha 65 yaş üstü kararı geldi
İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirdi Haberler
İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirdi
Sağlık Bakanı Koca’dan vatandaşlara hayati koronavirüs uyarısı Haberler
Sağlık Bakanı Koca'dan vatandaşlara hayati koronavirüs uyarısı
Günün en çok konuşulan videosu hakkında İsmailağa Vakfı açıklama yaptı Haberler
Günün en çok konuşulan videosu hakkında İsmailağa Vakfı açıklama yaptı
İstanbulluların sorumsuzluğu İmamoğlu’nu isyan ettirdi: Yapmayın Haberler
İstanbulluların sorumsuzluğu İmamoğlu'nu isyan ettirdi: Yapmayın
AK Parti’den gıda sektörü için virüs videosu! Tüm sorulara cevap var Haberler
AK Parti'den gıda sektörü için virüs videosu! Tüm sorulara cevap var
Ankara’da virüs salgını sonrası yaşlıların ücretsiz kartları durduruldu Haberler
Ankara'da virüs salgını sonrası yaşlıların ücretsiz kartları durduruldu
Fransa’da 600 doktor, Başbakan hakkında suç duyurusunda bulundu Haberler
Fransa'da 600 doktor, Başbakan hakkında suç duyurusunda bulundu

Son Dakika Güncel Haberleri

KÜTAHYA Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te kuaförler yasağa uyup işyerlerini kapattı - Haber Şırnak'ta 70 gün önce kaybolan 'Keldani Şimuni Diril'in cansız bedenine ulaşıldı' iddiası - Haber Tokat'ta, berberlerde koronavirüs yoğunluğu - Haber ESKİŞEHİR Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te kuaförler yasağa uyup işyerlerini kapattı - Haber EYÜPSULTAN'DA DÜĞME ATÖLYESİNDE YANGIN - Haber Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı - Haber İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var - Haber İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın - Haber Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu - Haber İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler
Loading