VATANDAŞLAR LEVENT İETT GARAJININ PARK OLMASINI İSTİYOR

İSTANBUL Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nin Ekim ve Kasım aylarında aldığı 3 kararı, yeniden görüşülmek üzere Meclise iade etti.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun veto ettiği Meclis kararları arasında mülkiyeti İBB'ye ait bazı parsellerin park alanına alınması, bazı parsellerin da devir ve tahsisleriyle ilgiliydi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden görüşülmek üzere iade ettiği kararlar arasında bir zamanlar 'Dubai Towers' yapılması planlanan Levent'teki İETT Garajının bulunduğu arazinin park yapılması kararı da bulunuyor.

VATANDAŞLAR PARK YAPILMASINI İSTİYOR

Vatandaşlar, şimdilik İETT Garajı olarak kullanılan arazinin mecliste alınan karar doğrultusunda park yapılmasının kendileri için daha iyi olacağı konusunda hemfikir.

Cengiz Çitçi adlı vatandaş, arazinin halk yararına bir yer olması gerektiğini belirterek, "Burası park alanı olabilir, halkın yararınadır. Dolayısıyla halkın yararına bir şey olduğu için ben onaylıyorum. İmamoğlu her halde buraya bir şey düşünüyor; ne yapacaksa? Bilemiyoruz tabii ne yapacağını. Burası halka açık bir yer olsun; pazar yeri olsun, park yeri olsun, ulaşımla ilgili bir şey olsun. Ama rant getirici binalar olmasın" dedi.

Çevre esnafından Mustafa Pişirici, siyasi çekişmenin millete fayda getirmeyeceğini ifade ederek "Alınan karar hayırsızsa Allahü Teala hayırlara tedbir eylesin. Olmazsa da bir şey demeyeceğim. Bir deprem olsa; bundan 20 sene önceki depremde millet buraya geldi. O zaman da park istediler, kimse yapmadı. Yapılsaydı güzel bir şey olurdu. Ama yine de Allah'tan hayırlısı neyse o olsun. Allah başımızdakilere akıl, fikir, basiret versin. Bıraksınlar çekişmeyi, millete ne faydalıysa onu yapsınlar" diye konuştu.

Deniz Mumci ise veto kararının yanlış olduğunu savundu. Mumci, "Bence yanlış bir karar. Parkın olması daha güzel. Çeliktepe'de öyle bir yer yok. Parkın olması daha güzel olur" şeklinde konuştu.

Ruşen Hacımuradova da veto kararıyla ilgili şunları söyledi:

Burada park olması bence iyi olur. Çünkü park az, yeşil alan az. Park olursa, çevredeki pislik kalkar. Çöp atılıyor, akşamları toplanıyorlar.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-4 Levent İETT Garajında genel ve yakın detaylar

-Vatandaşlar ile röportajlar

-Genel ve yakın detaylar

- İstanbul