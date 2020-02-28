Vatandaşlar Mehmetçiğe destek için toplandı

Isparta 'da vatandaşlar, İdlib 'de saldırıları önlemek, Türkiye 'nin hudut güvenliğini sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek amacıyla bölgede bulunan Mehmetçiğe destek verdi.

Şehit ve gazi yakınları ile bazı vatandaşlar, kentteki 15 Temmuz ve Şehitler Meydanı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelerek İstiklal Marşı okudu.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk milletinin bugüne kadar tek şehidinin kanını yerde bırakmadığını söyledi.

Vatandaşların sakin olması gerektiğini belirten Seymenoğlu, "Hep beraber hareket edeceğiz. Her il, her ilçe farklı düşünür farklı hareket ederse Allah korusun o sıkıntı. Sakin olmak lazım, aşırıya kaçarak insanları da sıkıntıya sokmamak lazım." diye konuştu.

Tüm siyasi partilerin aynı noktada buluştuğunu vurgulayan Seymenoğlu, "Eninde sonunda bunu başaracağız. Sakin olmak lazım, çevremizde bulunan aramızda bulunanlardan provokatörlüğe yaklaşanlar olabilir. Bugün siyaset günü değil, bugün birlik beraberlik zamanı cepheye destek verme zamanı. Milletimizin başı sağ olsun, yaralılarımız var Allah onlara şifa versin." ifadelerini kullandı.