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VATANDAŞLAR METROBÜSLERDE KORONAVİRÜSE KARŞI ÖNLEMLERİNİ ALDI

(Tür: İstanbul)

11.03.2020 08:26 | Son Güncelleme: 11.03.2020 08:30

(Tür: İstanbul )

VATANDAŞLAR METROBÜSLERDE KORONAVİRÜSE KARŞI ÖNLEMLERİNİ ALDI

Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul, Güncel

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