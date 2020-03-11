VATANDAŞLAR METROBÜSLERDE KORONAVİRÜSE KARŞI ÖNLEMLERİNİ ALDI
(Tür: İstanbul)
11.03.2020 08:26 | Son Güncelleme: 11.03.2020 08:30
(Tür: İstanbul )
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :VATANDAŞLAR METROBÜSLERDE KORONAVİRÜSE KARŞI ÖNLEMLERİNİ ALDI
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