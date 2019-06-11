Vatandaşlar, Milli takımın heyecanına sokakta ortak olacak

İzlanda
ile karşılaşacak olan Türkiye
Milli takımının maçı, İzmit Belediyesi
önünde bulunan dev ekrandan canlı olarak yayınlanacak.
Tarihlerinde 12. kez karşı karşıya gelecek olan İzlanda ve Türkiye, saat 21.45'te karşı karşıya gelecek. Türkiye ve İzlanda arasındaki mücadele İzmit Belediyesi hizmet binası önünde bulunan dev ekrandan canlı yayınlanacak. Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak olan maçın canlı olarak yayınlanacağını açıklayan İzmit Belediyesi, vatandaşları bu heyecana ortak olmaya davet etti. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
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