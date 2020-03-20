Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Vatandaşlar propolise yöneldi - Güncel

Vatandaşlar propolise yöneldi

Dünyayı kasıp kavuran korona virüsüyle birlikte vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendirmek için çeşitli gıdalara yöneldi.

20.03.2020 08:54 | Son Güncelleme: 20.03.2020 08:55
Vatandaşlar propolise yöneldi
Dünyayı kasıp kavuran korona virüsüyle birlikte vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendirmek için çeşitli gıdalara yöneldi. Aktarlarda en çok satılan ürünler propolis, doğal sirkeler ve bitkisel yağlar.

Korona virüsünün ardından vatandaşların en çok tercih ettiği maddeler arasında propolis geliyor. Propolis almak isteyenler, bal satışı yapan iş yerleri ile aktarlara akın ediyor. Bursa 'nın İnegöl ilçesinde aktarlık yapan Kasım Alkuş, "Propolisin bağışıklık sistemini kuvvetlendirici özelliği var. Bunu zaten insanlar internetteki araştırmalarından ve etraftan duyuyor. Büyük rağbet var. Bunun için bizim hazırlamış olduğumuz propolis macunumuz var. Satışlarımız biraz daha hareketlendi. İnşallah insanlara faydalı olur. Stoklarımız azalmaya devam ediyor. Bununla beraber biz de üretimimizi artırmak için mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

Akkuş, "Kolonya fiyatlarının yüksek olması sebebiyle vatandaşlar kendi kolonyalarını yapmaya başladı. Gereken esans ve bitkisel yağları kullanarak kendi kolonyasını üretiyorlar. Etkili de oluyor. Dezenfekte konusunda insanların daha dikkatli olması gerekiyor. Bunun haricinde el, vücut temizliği ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirici olarak da sirkeler rağbet görüyor" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Propolis, İnegöl, Bursa, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Erdoğan’ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı Güncel
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Güncel
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı Güncel
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Güncel
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı
Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Güncel
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Güncel
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu Güncel
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
Loading