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Vatandaşlar sahilleri doldurdu

Zonguldak'ta sıcak hava ve nemden bunalan vatandaşlar, sahillere akın etti.

13.08.2019 16:39
Vatandaşlar sahilleri doldurdu
Zonguldak'ta sıcak hava ve nemden bunalan vatandaşlar, sahillere akın etti.
Kurban Bayramı'nın üçüncü gününü Kapuz'un yanı sıra Değirmenağzı ve Ilıksu plajları ile Orta Kapuz, Uzunkum ve Tersane sahilinde geçiren vatandaşlar, sahillerde hem güneşlenip hem de denizin keyfini çıkardı.
Yüzme alanı olarak belirlenen sahil hattı boyunca güvenlik şamandıraları çekilen Kapuz Plajı'nda, cankurtaran ekipleri de muhtemel boğulmalara karşı gözetleme kulelerinde tedbir aldı.
Kentte hava sıcaklığı 23 derece, nem oranı yüzde 67, deniz suyu sıcaklığı 12 derece olarak ölçüldü.
Vatandaşlar sahilleri doldurdu

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Kaynak: AA

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