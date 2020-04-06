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Vatandaşlar sosyal mesafeyi koruyunca uzun kuyruklar oluştu

Vatandaşlar sosyal mesafeyi koruyunca uzun kuyruklar oluştu Denizli'de korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar PTT önünde sosyal mesafeyi koruyunca uzun kuyruklar oluştu.

06.04.2020 21:18 | Son Güncelleme: 06.04.2020 21:20
Vatandaşlar sosyal mesafeyi koruyunca uzun kuyruklar oluştu
DENİZLİ - Denizli 'de korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar PTT önünde sosyal mesafeyi koruyunca uzun kuyruklar oluştu.
Türkiye 'de korona virüs tedbirleri artarak devam ediyor. Denizli'de vatandaşlar 'Evde Kal' çağrılarına büyük oranda uyarken, banka ve kurumlarda işleri olan vatandaşlar sosyal mesafeyi koruyarak sırada bekliyor. Kentin en işlek caddelerinden olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı boş kalırken, PTT sırası bekleyen vatandaşlar ise sosyal mesafeyi koruyor. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyarak sıra beklemesi, uzun kuyrukları da beraberinde getiriyor. Polis ekipleri ise sık sık 'Değerli hemşehrilerimiz, evde kalmak sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım' şeklinde anonslar geçiyor.
Yaklaşık 2 saat soyunca sırada bekleyen Durmuş Savan isimli vatandaş, sıranın 200 metre uzandığını belirtti. Mustafa Pazar isimli vatanda ise, "Doğru olanının yapıldığını düşünüyorum, bu dünyada var olduktan sonra bu virüsün en büyük önüne geçmesinin sosyal izolasyon olduğunu düşünüyorum. Sosyal izolasyonu sağladığımız sürece o kadar çabuk kurtulabileceğimizi düşünüyorum ve mutlaka dikkat etmemiz lazım, insandan insana geçen bir virüs olduğu için daha çok bu mesafe ve kurallara uyarak kurtulabiliriz. Denizli'de kurallara yüksek oranda uyuluyor gibi biraz daha dikkat edersek daha iyi olacaktır" dedi. Vatandaşlar sosyal mesafeyi koruyunca uzun kuyruklar oluştu

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Denizli, PTT, Genel

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Vatandaşlar sosyal mesafeyi koruyunca uzun kuyruklar oluştu
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