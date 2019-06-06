Tatile gitmeyen İstanbullular tarihi ve turistik mekanlara akın etti! Kalabalık caddelere taştı

İstanbul'un tarihi ve turistik mekanları başta olmak üzere, cazibe merkezi olan semtlerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Ayasofya Müzesi, Sultanahmet Camisi, Yerebatan Sarnıcı, Mısır Çarşısı, Kapalı Çarşı, Süleymaniye Camisi ve Yeni Cami'nin de yer aldığı Tarihi Yarımada, bayram süresince insan akınına uğradı.

Sultanahmet'ten Eminönü'ne yürüyen vatandaşlar, daha sonra Karaköy'e gitmek için Galata Köprüsü'nden geçti.

Boğaz turuna katılmak isteyen vatandaşlar, Eminönü'ndeki iskelede uzun kuyruklar oluşturdu. Turlara katılan vatandaşlar, güzel havanın ve İstanbul'un eşsiz manzarasının keyfini çıkardı.

İstanbul'un güzide ilçeleri arasında yer alan Adalar da vatandaşların bu bayramda akın ettiği yerlerin başında yer aldı.

Öte yandan, İstanbul'da günlük alış verişte en çok rağbet gören semtlerden olan Tahtakale, Mahmutpaşa ve Mercan, bayram dolayısıyla daha da hareketlendi.

Balat, Karaköy, Galata, Tophane, Moda, Ortaköy semtlerinde de bayram yoğunluğu yaşandı.

Tarihi Yarımada'ya olan ilgi dolayısıyla şehir içi trafikte ve toplu taşıma araçlarında da yoğunluk meydana geldi.

Kaynak: AA