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Vatandaşlar uyarılara uydu Balıklıgöl boş kaldı

Vatandaşlar uyarılara uydu Balıklıgöl boş kaldı -Boş kalan Balıklıgöl havadan görüntülendi Şanlıurfa'da vatandaşlar "evde kal" çağrısına uydu Kentin en işlek mekanları boş kaldı Şanlıurfa'da korona virüs nedeniyle kentin en işlek meydanı olan Topçu Meydanı ile ile iğne atsan yere...

29.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:19
Vatandaşlar uyarılara uydu Balıklıgöl boş kaldı
-Boş kalan Balıklıgöl havadan görüntülendi
Şanlıurfa 'da vatandaşlar "evde kal" çağrısına uydu
Kentin en işlek mekanları boş kaldı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da korona virüs nedeniyle kentin en işlek meydanı olan Topçu Meydanı ile ile iğne atsan yere düşmez yoğunluğunun yaşandığı Balıklıgöl boş kaldı.
Kentte yoğunluğun en çok yaşandığı Balıklıgöl ve Topçu Meydanı havadan görüntülendi. Görüntülerde iki alanda da parmakla sayılabilecek kadar insan sayısının olduğu görüldü. Vatandaşlar, gezmek yerine evde kalmayı tercih ederken, Balıklıgöl de adeta sessizliğe büründü. Özellikle binlerce kişinin ziyaret ettiği Balıklıgöl'de korona virüsü nedeniyle sadece birkaç kişinin olduğu gözlendi.
Çalışmak için dışarı çıkan vatandaşlar, en işlek cadde ve sokakların boş kaldığını belirterek Şanlıurfalıların evde kal çağrılarına uymaya başladığını söyledi. Vatandaşlar uyarılara uydu Balıklıgöl boş kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıklıgöl, Şanlıurfa, Genel

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Vatandaşlar uyarılara uydu Balıklıgöl boş kaldı

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