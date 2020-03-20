Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Vatandaşlar uyarılara uymayınca, banklar kaldırıldı - Haberler

Vatandaşlar uyarılara uymayınca, banklar kaldırıldı

BALIKESİR'in Edremit ilçesi'nde genellikle yaşlıların kullandığı meydan ve parklardaki banklar, koronavirüs önlemleri kapsamında kaldırıldı.

20.03.2020 13:37 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:37
Vatandaşlar uyarılara uymayınca, banklar kaldırıldı
BALIKESİR'in Edremit ilçesi'nde genellikle yaşlıların kullandığı meydan ve parklardaki banklar, koronavirüs önlemleri kapsamında kaldırıldı.

Edremit Belediyesi, Çin'de ortaya çıkıp Türkiye'de görülen koronavirüse karşı önlem almaya devam ediyor. Vatandaşlar 'evde kalın' uyarılarına rağmen meydan ve parklara çıkınca, belediye ekipleri buradaki oturma gruplarının kaldırılmasına karar verdi. Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde ve mahallelerde bulunan meydan ve parklardaki banklar geçici bir süre için kaldırıldı. Bazı bankların ise etrafına oturulmaması için şerit çekildi.


- Edremitbalıkesir
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu Haberler
Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu
Koronavirüs paniği kamerada! Toptancının ani hareketiyle sağa sola kaçıştılar Haberler
Koronavirüs paniği kamerada! Toptancının ani hareketiyle sağa sola kaçıştılar
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı Haberler
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı
Bangladeşli bilim insanları: Dünyanın en ucuz tanı kitini keşfettik Haberler
Bangladeşli bilim insanları: Dünyanın en ucuz tanı kitini keşfettik
Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde ’Evinizde kalın’ uyarıları dikkate alınmıyor Haberler
Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmıyor
Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü Haberler
Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü
Karantinadan kaçanları bekleyen büyük tehlike! Türk profesör uyardı Haberler
Karantinadan kaçanları bekleyen büyük tehlike! Türk profesör uyardı
Resmi vaka sayısı gerçeği yansıtıyor mu? Araştırmaların sonucu korkunç Haberler
Resmi vaka sayısı gerçeği yansıtıyor mu? Araştırmaların sonucu korkunç

Son Dakika Haberleri

İkna yöntemiyle teslim olan PKK'lı çift, aileleriyle buluşturuldu - Haber Konya'da cuma namazında camiler boş kaldı - Haber Yurt dışından sahte belgelerle getirdikleri lüks araçları satan suç örgütüne operasyon - Haber İl Müftüsü Hazırlar'dan Miraç Kandili mesajı - Haber Esenyurt Belediyesinin koronavirüse karşı tedbirleri sürüyor - Haber Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu - Haber Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi - Haber İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'Koronavirüs' anonsu yapıldı - Haber Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor - Haberler Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında - Haberler Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükseldi - Haber Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor - Haber
Loading