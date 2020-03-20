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Vatandaşlar uyarılara uymayınca, banklar kaldırıldı

BALIKESİR'in Edremit ilçesi'nde genellikle yaşlıların kullandığı meydan ve parklardaki banklar, koronavirüs önlemleri kapsamında kaldırıldı.

20.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:54
Vatandaşlar uyarılara uymayınca, banklar kaldırıldı

BALIKESİR'in Edremit ilçesi'nde genellikle yaşlıların kullandığı meydan ve parklardaki banklar, koronavirüs önlemleri kapsamında kaldırıldı.Edremit Belediyesi, Çin'de ortaya çıkıp Türkiye'de görülen koronavirüse karşı önlem almaya devam ediyor. Vatandaşlar 'evde kalın' uyarılarına rağmen meydan ve parklara çıkınca, belediye ekipleri buradaki oturma gruplarının kaldırılmasına karar verdi. Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde ve mahallelerde bulunan meydan ve parklardaki banklar geçici bir süre için kaldırıldı. Bazı bankların ise etrafına oturulmaması için şerit çekildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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