Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Vatandaşlar uyarıları dikkate almayınca belediye parkı kapattı

Vatandaşlar uyarıları dikkate almayınca belediye parkı kapattı Denizli'nin Çal ilçesinde belediye ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında bankları kaldırmasına rağmen vatandaşlar meydandaki parkta oturmakta ısrarcı davranınca, ekipler parkın tamamını şeritle kapattı.

31.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:34
Vatandaşlar uyarıları dikkate almayınca belediye parkı kapattı
DENİZLİ - Denizli 'nin Çal ilçesinde belediye ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında bankları kaldırmasına rağmen vatandaşlar meydandaki parkta oturmakta ısrarcı davranınca, ekipler parkın tamamını şeritle kapattı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs sonrası 81 il belediyeleri tedbirlerini arttırarak devam ediyor. Belediyeler vatandaşların kalabalık oluşturabileceği sosyal alanları kapatmak ya da farklı kuralları devreye sokarak tedbirler almaya çalışıyor. Birçok belediye meydanlarda bulunan bankları kaldırmak gibi tedbirleri devreye sokarak vatandaşların kalabalık biçimde oturmalarını engellemeye çalıştılar. Çal Belediye ekipleri Atatürk Parkı'nda bulunan sökülebilir bankları sökmesine rağmen vatandaşlar sabit banklarda oturmaya devam ettiler. Uyarıları dikkate almayan vatandaşlar kalabalık ortamlarda virüsün enfekte olmaması için banklara şerit çekerek çözüm aradılar. Şeritlerle kapatılan banklara vatandaşların aldırış etmeden oturmaya devam etmesi ise gözlerden kaçmadı.
Vatandaşların tüm bu uyarı ve önlemlere uymaması üzerine belediye ve polis ekipleri parkın tamamını şeritle kapatarak önlem almaya çalıştı. Korona virüs tedbirleri kapsamında parkın kapatılmasının yararlı olacağını söyleyen çevre esnafından Ahmet Karakaş, "Malum ülkemizde bulunan korona virüsü nedeniyle ilimiz ve ilçemizde de herkes dışarıda meydanda gezmekte bugün de ilçemizde Atatürk Parkı'nda banklar kaldırıldı. Akabinde belediye personeli ve polislerce vatandaşımız uyarılarak etrafa şerit çekilip tamamıyla topluma kapatıldı. Vatandaşımız oturamayacak burada vaktini geçiremeyecek gayet başarılı bir çalışma" dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Vatandaşlar uyarıları dikkate almayınca belediye parkı kapattı

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Çal, Yerel

Haberin Videosu :

Vatandaşlar uyarıları dikkate almayınca belediye parkı kapattı
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Yerel ››Vatandaşlar uyarıları dikkate almayınca belediye parkı kapattı - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

14:57: Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı - Haberler 14:55: Jandarma ekiplerinin yardımı Hatice Teyze'yi duygulandırdı - Haberler 14:54: Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu - Haberler 14:52: Kilis'te "evde kalın" uygulaması sıklaştı - Haberler 14:52: İstanbul'da analiz merkezine baskın kamerada - Haberler 14:13: İstanbul Avcılar'da cenaze namazı salgın önlemleri altında kılındı - Haberler 14:08: İmamoğlu, toplu taşıma kullananların sayısını paylaşıp çağrı yaptı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir - Haberler 13:51: Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi - Haberler 13:44: MHP'li Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Genel Başkanımız" ifadesini kullandı - Haberler 13:00: Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık