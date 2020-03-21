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Vatandaşlar uyarıya rağmen sokağa çıktı, belediye bankları kaldırdı

Vatandaşlar uyarıya rağmen sokağa çıktı, belediye bankları kaldırdı Bartın'da uyarılara uymayan vatandaşlar sokağa çıktı, belediye çareyi park ve meydanlardaki bankları sökmekte buldu.

21.03.2020 18:49 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:51
Vatandaşlar uyarıya rağmen sokağa çıktı, belediye bankları kaldırdı
BARTIN - Bartın 'da uyarılara uymayan vatandaşlar sokağa çıktı, belediye çareyi park ve meydanlardaki bankları sökmekte buldu.
Bartın'da havaların da ısınması ile korona virüs salgını nedeniyle "Evde kal" çağrısına aldırış etmeyen vatandaşlar sokaklara akın etti. Bazı vatandaşlar güneşli havayı fırsat bilip yürüyüşe çıkarken, bazıları da alanlarda bulunan banklarda oturmayı seçti. Vatandaşların uyarıya aldırış etmemesi üzerine belediye ekipleri çareyi bankları sökmekte buldu. Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'na gelerek burada bulunan bankları çözdü. Bankların sökülmesinin ardından vatandaşlar alandan ayrıldı. Vatandaşlar uyarıya rağmen sokağa çıktı, belediye bankları kaldırdı

Kaynak: İHA

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Vatandaşlar uyarıya rağmen sokağa çıktı, belediye bankları kaldırdı
Etiketler : Bartın, Yerel

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