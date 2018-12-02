Vatandaşlar Yağış ile Birlikte Fotoğraf Çektirmek İçin Tarihi Köprüye Koştu

02 Aralık 2018 Pazar 16:02



02 Aralık 2018 Pazar 16:02

Vatandaşlar yağış ile birlikte fotoğraf çektirmek için tarihi köprüye koştuMARDİN - Mardin'de etkili olan yağışın ardından cep telefonuna sarılan vatandaşlar tarihi köprüye koştu. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan ve 12. yüzyılda Artuklular tarafından yapıldığı tahmin edilen tarihi Dunaysır Köprüsü yağışın ardından kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kızıltepe Koçhisar Mahallesi'nde bulunan ve 5 gözlü taş köprü olan tarihi yapı, aşırı yağış ile birlikte uzun bir aradan sonra suyla buluştu. Tarihi köprü kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kızıltepeliler görüntüyü cep telefonlarına kaydetti. Senelerdir böyle bir görüntü görmediklerini anlatan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.