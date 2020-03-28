Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Vatandaşlar yasağa rağmen Avcılar Sahili'nde yürüyüş yaptı

Vatandaşlar yasağa rağmen Avcılar Sahili'nde yürüyüş yaptı Korona virüs salgınını önlemek amacıyla çıkarılan genelgede sahillerde yürüyüş ve spor yapmak yasaklandı.

28.03.2020 10:03 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:04
Vatandaşlar yasağa rağmen Avcılar Sahili'nde yürüyüş yaptı
İSTANBUL - Korona virüs salgınını önlemek amacıyla çıkarılan genelgede sahillerde yürüyüş ve spor yapmak yasaklandı. Yasağa rağmen vatandaşların Avcılar Sahil'de yürüyüş yaptıkları görüldü.
İçişleri Bakanlığı'nın 81 Valiliği'ne gönderdiği genelge ile korona virüs salgınını engellemek amacıyla bir dizi tedbirler daha alındı. Alınan tedbirler kapsamında vatandaşların sahillerde yürüyüş yapmaları koşmaları da yasaklar içerisine girdi. Yasağa rağmen sabah erken saatlerde Avcılar Sahili'ne gelen vatandaşların koşu ve yürüyüş amacıyla sahile geldiği görüldü. Bazı vatandaşların ise sosyal mesafe kuralını hiçe alarak sahilde banklarda yan yana oturdukları da kameralar tarafından kaydedildi. Vatandaşlar yasağa rağmen Avcılar Sahili’nde yürüyüş yaptı

Kaynak: İHA

Etiketler: Avcılar, Genel

Haberin Videosu :

Vatandaşlar yasağa rağmen Avcılar Sahili'nde yürüyüş yaptı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››Vatandaşlar yasağa rağmen Avcılar Sahili'nde yürüyüş yaptı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

11:30: Dolandırıcılık şüphelileri "Korona virüs" önlemiyle adliyeye sevk edildi - Haberler 11:29: İstanbul'da pandemi kurulu toplandı - Haberler 11:29: Abu Dabi veliaht prensi uzun süre sonra ilk kez Beşşar Esad ile telefonda görüştü - Haberler 11:29: Devrek'te silahlı saldırı: 1 ölü - Haberler 11:27: Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali boş kaldı - Haberler 11:02: New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı 11:02: New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı - Haberler 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti - Haberler 09:55: 14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu - Haberler 09:32: Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti - Haberler 09:15: Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı? - Haberler