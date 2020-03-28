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Vatandaşlar yasağa ve yağmurlu havaya rağmen sahilde yürüyüş yaptı

- Vatandaşlar yasağa ve yağmurlu havaya rağmen sahilde yürüyüş yaptı Polisten sahilde yürüyenlere "Sağlığınız için evde kalın" uyarısı Yurt genelinde hafta sonları park, bahçe ve sahillere çıkılmasının kısıtlanmasının ardından bazı vatandaşlar bu sabah yasağa ve yağmurlu havaya rağmen...

28.03.2020 11:21 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:25
- Vatandaşlar yasağa ve yağmurlu havaya rağmen sahilde yürüyüş yaptı
Polisten sahilde yürüyenlere "Sağlığınız için evde kalın" uyarısı
İSTANBUL - Yurt genelinde hafta sonları park, bahçe ve sahillere çıkılmasının kısıtlanmasının ardından bazı vatandaşlar bu sabah yasağa ve yağmurlu havaya rağmen sahillere gitti. Polis ve zabıta yaptığı anonslarla vatandaşları evde kalmaları yönünde sık sık uyardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan yeni korona virüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, yurt genelinde hafta sonları, park, bahçe, ormanlık alanlar ve sahillere çıkılmasına kısıtlama getirilmişti. Bu sabah erken saatlerden itibaren polis ve zabıta ekipleri, parklarda ve sahillerde yürüyen vatandaşları araçlardan yapılan anonslarla "Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaları" konusunda sık sık uyardı. Fakat dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ve kolluk kuvvetlerinin sık sık yaptığı uyarı anonslarına rağmen bazı vatandaşlar sahillere ve parklara çıkarak yürüyüş yapmaya devam etti. Beşiktaş'ta birçok vatandaş spor yapmak ve evcil hayvanlarıyla yürüyüşe çıkmak için sahile gitti. Kimi vatandaşlar ise sahilde yürümenin yasak olduğunu bildiği için araç yolu üzerinde yürüyerek trafiği de tehlikeye attı. Yasak olduğunu bile bile sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar "Yasağa rağmen neden dışarı çıktınız?" sorularını ise cevapsız bıraktı.
"Yaştan kurtarıyorum ben, köpeklerim var, onları çıkarmak zorundayım"
65 yaşın altında olduğunu, bu sebeple dışarı çıktığını söyleyen bir vatandaş, "Köpeklerim var, onları her gün çıkarmak zorundayım. Zaten hastalık bulaştıracağım ya da alacağım kimse de yok. Polisin anonslarını duymadım. Hem ben yaştan da kurtarıyorum, 65 yaşın altındayım" dedi. Yasak olduğunu bile bile spor yapmak için dışarı çıktığını söyleyen bir başka vatandaş ise, "Spor yapıyorum, dışarı çıkmanın yasak olduğunu da biliyorum. Haftada bir gün spor yapmaya çıkıyorum, evde bu şekilde spor yapamam" diye konuştu. Vatandaşlar yasağa ve yağmurlu havaya rağmen sahilde yürüyüş yaptı

Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta, Polis, Sabah, 3. Sayfa

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Vatandaşlar yasağa ve yağmurlu havaya rağmen sahilde yürüyüş yaptı

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