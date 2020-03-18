Vatandaşlara billbordla uyarı, "Evinde Kal Kartepe"
Kartepe Belediyesi, ilçe genelinde bilbordlarla yapılan uyarılar ile koronavirüse karşı önlemler kapsamında vatandaşlara "Evinde Kal Kartepe" mesajı veriyor.
18.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:02
Kartepe Belediyesi, ilçe genelinde bilbordlarla yapılan uyarılar ile koronavirüse karşı önlemler kapsamında vatandaşlara "Evinde Kal Kartepe" mesajı veriyor.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüse karşı Kartepe genelinde önlemler alınıyor. Bu kapsamda salgınına karşı önlemlerini arttıran Kartepe Belediyesi, iç ve dış tüm toplumsal alanlardaki dezenfektasyonun çalışmaları yanı sıra Kartepelilere çeşitli tanıtım ve duyuru araçları ile çağrı da bulunarak sosyal sorumluluğu arttırıyor. İlçe genelinde bilbordlara uyarılar asan belediye, "Evinde Kal Kartepe" mesajları ile vatandaşları tedbirli olmaya davet ediyor.
Tedbir çalışmaları hakkında bilgiler veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Biz yerel yöneticiler olarak sorumluluk alanımızda hijyen ve dezenfekte çalışmalarımızın yanı sıra, bilgi kirliliğinin önüne geçmek için sosyal farkındalık ve bilinci arttırmaya yönelik çalışmalara özenle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüse karşı Kartepe genelinde önlemler alınıyor. Bu kapsamda salgınına karşı önlemlerini arttıran Kartepe Belediyesi, iç ve dış tüm toplumsal alanlardaki dezenfektasyonun çalışmaları yanı sıra Kartepelilere çeşitli tanıtım ve duyuru araçları ile çağrı da bulunarak sosyal sorumluluğu arttırıyor. İlçe genelinde bilbordlara uyarılar asan belediye, "Evinde Kal Kartepe" mesajları ile vatandaşları tedbirli olmaya davet ediyor.
Tedbir çalışmaları hakkında bilgiler veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Biz yerel yöneticiler olarak sorumluluk alanımızda hijyen ve dezenfekte çalışmalarımızın yanı sıra, bilgi kirliliğinin önüne geçmek için sosyal farkındalık ve bilinci arttırmaya yönelik çalışmalara özenle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Kartepe, Wuhan, Güncel
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