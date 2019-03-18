Vatandaşlara Deprem Eğitimi Verildi

Kaynak: İHA

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Adıyaman İl Müdürlüğü tarafından simülasyon tırında vatandaşlara uygulamalı olarak deprem eğitimi verildi.Adıyaman Valiliği bahçesinde konuşlanan AFAD Simülasyon Tırı'nda vatandaşlara AFAD Adıyaman İl Müdürlüğü personelleri tarafından uygulamalı olarak deprem anı ve deprem sonrası alınması gereken önlemlerle ilgili bilgiler verildi. Etkinlikte vatandaşlar deprem anı ve sonrasında alınması gereken önlemlerin bulunduğu broşürlerde dağıtıldı. AFAD görevlileri tarafından vatandaşlara evlerinde olası bir deprem anında sağlam ve güvenilir olduğu düşünülen eşyaların yanına elleri başının üzerinde güvenli bir pozisyonda saklanması gerektiği anlatılarak deprem sonrası ise tehlike arz eden elektrik sigortaları, su ve doğalgaz vanalarının güvenli bir şekilde kapatılması uyarısında bulunuldu. Deprem simülasyon tırına sırayla gruplar halinde binen vatandaşlar AFAD görevlileri tarafından verilen bilgiler doğrultusunda deprem anını canlı olarak yaşayıp deprem anı ve sonrasında alınması gereken önlemler konusunda uygulamalı olarak eğitim aldıSimülasyon tırının 18-22 Mart tarihleri arasında Adıyaman'da bulunacağı belirtilerek bütün vatandaşlar tıra davet edildi. - ADIYAMAN