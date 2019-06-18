Vatandaşlara evde sağlık hizmetleri tanıtıldı

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü
, evde sağlık hizmetlerinin vatandaşlara tanıtımını sağlamak amacıyla stant açtı.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, kentteki bir alışveriş merkezinde açılan stantla 4 gün boyunca vatandaşlara evde sağlık hizmetleri konusunda bilgilendirme yapıldı.
İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, standa yaptığı ziyarette, görevli personellerden bilgi alıp, vatandaşlarla sohbet etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçacı, uygulamanın Sağlık Bakanlığı
tarafından 2010 yılından bu yana ülke genelinde yaygınlaştırıldığını belirtti.
Kentte yaklaşık 10 yıldır sistematik olarak bu hizmetin sunulduğunu kaydeden Bahçacı, "Evde sağlık hizmetleri sağlık alanında çok önemli bir açığı kapattı. Kronik hastalığı olan, büyük ameliyat sonrası tedavisine evinde devam edilen, yatağa bağımlı, yaşlı ve engelli hastalarımızın ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini evlerinde sunuyoruz." ifadesini kullandı.
Bahçacı, bu alanda 12 birim, 26 ekip ve bir koordinasyon merkeziyle hizmet verildiğini sözlerine ekledi.