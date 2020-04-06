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Vatandaşlara gıda ve hijyen paketi dağıtımı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezi ve ilçelerdeki vatandaşlara gıda ve hijyen paketi dağıtılıyor.

06.04.2020 19:14 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:17
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezi ve ilçelerdeki vatandaşlara gıda ve hijyen paketi dağıtılıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi tüm ilçelerde gerekli önlemleri almaya devam ediyor.
Bu kapsamda koronavirüs salgını sonrasında iş yerleri kapanan, işten çıkarılan ve zor durumda bulunan ailelere gıda ve hijyen malzemesi desteği sağlıyor.
Destekler iki ayrı paket halinde yapılırken birinci pakette gıda malzemeleri, ikinci pakette ise temizlik malzemeleri bulunuyor.
Dağıtımına başlanan gıda ve hijyen malzemesi paketleri 10 ilçedeki vatandaşlara ulaştırılıyor. İlçe Belediyeleri ile koordineli olarak dağıtılan paketler için katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar da katkı sağlayabiliyor. Vatandaşlara gıda ve hijyen paketi dağıtımı

Kaynak: AA

Etiketler: Muğla, Güncel

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Vatandaşlara gıda ve hijyen paketi dağıtımı
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